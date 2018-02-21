Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Suriye’deki dengeleri değiştirecek açıklaması bu şekildeydi. Peki Şam’la siyasi temasın sağlanabileceğine dönük mesajlar güvenlik kaynakları ve diplomatik çevrelerde nasıl yankılandı? Haberimizde izleyelim…

Şam’la siyasi temasın sağlanabileceği belirtildi. Açıklamalar kritik merkezlerde yankı buldu.



Suriye’deki dengeleri değiştirecek açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın’ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan da aynı tonda bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kameralar karşısına geçti.



Şam’la temasın sağlanabileceğine yönelik mesaj, güvenlik bürokrasisinde de yankı buldu. Ulusal Kanal’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre açıklama, Suriye sahasının kritik hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.



Kalın’ın açıklaması, İran’ın da gündeminde. İranlı üst düzey isimlerden edinilen bilgilere göre, süreç Ankara-Şam temasına doğru ilerliyor. Açıklamanın Türkiye ile bölgenin çıkarları açısından olumlu olduğunu belirten kaynaklar, Ankara-Şam temasının Amerika’yı bölgede dışlayacağına dikkat çekti.



İranlı kaynaklar, Afrin’in ardından Fırat’ın doğusunda da Suriye ile temasın PYD kantonlarına darbe vuracağını vurguladı. Esad’a yakın grupların Afrin’e girdiğini hatırlatan kaynaklar, bunun iki ülke arasında doğrudan temas hattını sağladığını ifade etti.



Haber: Eray Çelebi​

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