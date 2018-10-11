Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.



Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."



Başsavcılığın soruşturması devam edecek

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kaşıkçı olayıyla ilgili kendi soruşturmasına devam edecek.