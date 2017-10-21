Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili ABD'ye tepki gösterdi

PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pentagon'a tepki gösterdi.



Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



ABD'ye tepki gösteren Kalın, "Boşuna uğraşmayın. Mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.



Kalın şu paylaşımı yaptı:



Pentagon, Rakka’da öcalan posterinin açılmasını kınamış. Demek ki açılmasa sorun yok!



Boşuna uğraşmayın.



Mızrak çuvala sığmıyor!



ulusal.com.tr