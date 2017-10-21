PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pentagon'a tepki gösterdi.
Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD'ye tepki gösteren Kalın, "Boşuna uğraşmayın. Mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.
Kalın şu paylaşımı yaptı:
Pentagon, Rakka’da öcalan posterinin açılmasını kınamış. Demek ki açılmasa sorun yok!
Boşuna uğraşmayın.
Mızrak çuvala sığmıyor!
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili ABD'ye tepki gösterdi
PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pentagon'a tepki gösterdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.