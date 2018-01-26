Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından '10 Soruda Zeytin Dalı Harekatı' başlığıyla operasyona dair sorular cevaplandı

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından '10 Soruda Zeytin Dalı Harekâtı' başlığıyla 10 görsel paylaşıldı.



Görsellerde operasyona dair sorular ve cevapları yer aldı.



Paylaşılan görsellerde harekatla ilgili fotoğraflar kullanıldı.



Paylaşımlarda yer alan sorular şu şekilde:



1- Zeytin Dalı Harekâtı nedir?



2- Türkiye’nin ulusal güvenliği neden tehdit altındadır?



3- Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacı nedir?



4- Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı’nı kimlere karşı yürütmektedir?



5- Zeytin Dalı Harekâtı ne zaman sona erecek?



6- Zeytin Dalı Harekâtı’nda siviller zarar görüyor mu?



7- Zeytin Dalı Harekâtı DEAŞ ile mücadeleyi nasıl etkiler?



8- Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa’nın ve bölgenin güvenliği için ne anlama geliyor?



9- Zeytin Dalı Harekâtı Suriye kaynaklı mülteci akınını nasıl etkileyecek?



10- Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?



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