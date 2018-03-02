Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde 1 Mart Perşembe günü çıkan çatışmalarda 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralılar var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı yayınladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de başsağlığı mesajı paylaştı Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralılar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) şehit ve yaralı bilgileri ile ilgili açıklamasının ardından hükümetten başsağlığı mesajları yayınladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." mesajını yayınladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Zeytin Dalı Harekatında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "#ZeytinDalıHarekatı’nda şehit olan kahraman #Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yaptı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, "#ZeytinDalıHarekatı'nda alçak teröristlerle çarpışırken vatan için şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamındaki operasyonda şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.



​Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." diye yazdı.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bölgemize, ülkemize yönelik oynanan oyunları bozmak, bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarını bertaraf etmek için Afrin de verdiği mücadelede şehit düşen Mehmetçiğimize Allah’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.





ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.



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