Cumhurbaşkanlığına EYT önergesi - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verildi. Önergede 3 soru yer aldı. İşte önergenin ayrıntıları

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler için TBMM'ye soru önergesi verildi. EYT'lilerin mağduriyeti hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığı'na 3 Temmuz 2019 tarihinde soru önergesi sunuldu.



Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından soru önergesi verildi.



Kamubiz'in haberine göre, EYT hakkındaki önerge şöyle:



"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA



Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 01.07.2019 Ömer Fethi Gürer/ Niğde Milletvekili



1. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen kesim içinde prim ve gün sayısı dolduğu halde emekli olamayan kişi sayısı ne kadardır?



2. EYT’li olup işsiz kalan ve bir işte çalışmayan kişi sayısı ne kadardır?



3. EYT mağdurlarına yönelik bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? "



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