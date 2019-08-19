Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu

Önergede şu ifadeler yer aldı:



"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın







Ülkemizde ekonomik krizin getirdiği geçim sıkıntısının etkileri her geçen gün artmaktadır. Kamu harcamalarındaki israfın faturası vatandaşa yüklenmektedir. Ekonomik krizin emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza getirdiği sıkıntılar hala çözüm beklemektedir. Vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından doğan taleplerine siyasi iktidar bugüne kadar bir çözüm önerisi sunmamış ve sunulan çözüm önerileri de reddetmiştir.



Bu bağlamda;



1. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılan (



2. İŞKUR'a başvurarak iş arayan emekli sayısı nedir?



3. İŞKUR ‘a başvuran ve iş arayan kaç emeklilikte yaşa takılan vardır?



4. Emeklilikte Yaşa Takıldığı için emekli olamayan, yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için öncelikli istihdam planı mevcut mudur?



5. 2000 yılından sonra emekli olan yurttaşlarımıza intibak yasası veya seyyanen zam yapılmasına dair çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nedir?



6. Aylık Bağlanma Oranı sonucunda emekli maaşları düşen kaç kişi vardır? Aylık bağlanma oranı katsayılarının düzenlemesine dair bir çalışma mevcut mudur?



7. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan vatandaşlarımız var mıdır? Var ise sayısı nedir?



8. Emeklilik yaşı dolduğu halde çalışmak zorunda olan kaç vatandaşımız vardır?



9. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen pirimi dolmadığı için emekli olamayan kaç vatandaşımız vardır?



10. Yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için bir düzenleme veya istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz?"



ALPER ÖZÜPAK'TAN AÇIKLAMA



Öte yandan



Alper Özüpak, şunları belirtti:



"Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bütün işçi ve emekçi kardeşlerimize umut olmaya devam etmesi için işçi emekçi kardeşlerimizin il lerde açılan derneklere sahip çıkması gerekliligini burdan birkez daha yineliyoruz.



Eyt mücadelesi neden önemlidir?



Bugün bütün siyasi partileri tek bir araya getiren Eyt li magdurlar dır



Bugün bütün sendikaları bir araya getiren yine Eyt li magdurlarıdır



Siz hiç degişik sendikaların ve degişik partilerin bir arada yan yana kardeşçe miting yaptıgını gördünüz mü?



Eyt, toplumsal bir sorundur ve sorunlarımıza hergün yenileri eklenirlen işçiyi emekçiyi savunacak hakları için mücadele edecek kurumlar ne yazıkki işçinin emekçinin sorunlarına çözüm aramak ve derdine derman olmak yerine işçi sınıfının gözünde değerleri hergün biraz daha düşmektedir.



Eyt mağdurlarının hak mücadelesi bütün dünyaya örnek olmuş Time dergisine kapak, hayatımız roman, belkide şimdi hayatımız tiyatro veya sinema olarak hayattaki yerini alacaktır.



Eyt nin aileleriyle büyük bir güç oldugunu artık yavaş yavaş fark ediyoruz.



Siyasiler de bu mücadelenin büyümesinden kitlesel olarak hak aramamız dan korkmaktadırlar ve bu nedenle bizim sayımızı net olarak açıklalamamaktadırlar.



Büyük şehirlerde ki emekçi kardeşlerimiz yeni yeni mücadeleyi birleştirince ses geldigini anlamaya başladılar ve her etkinligimizde milyonların yanyana gelmesinin en büyük nedeni de Eyt nin ve hak mağduriyetinin tek hak arayıcısı ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam diyen EYT SYD DERNEKLERİ dir.



Bundan sonra da böyle devam edecegiz



"bizim derdimiz geçimle" ve hayatın içinde yok olan aileler degil mücadele eden birlik beraberlik içinde sesini ve mücadelesini yasal alanlarda yapan Dernegimiz ve siz degerli dostlarımızla daha da güçlendirmeye devam edecegiz. Etmeliyiz ve sonuna kadar da Gelecegimiz ve çocuklarımız için yanyana olmalıyız.



BİZ İNANIRSAK HERŞEYİ DEGİŞTİRİRİZ"



ulusal.com.tr "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Rafet ZEYBEK Antalya MilletvekiliÜlkemizde ekonomik krizin getirdiği geçim sıkıntısının etkileri her geçen gün artmaktadır. Kamu harcamalarındaki israfın faturası vatandaşa yüklenmektedir. Ekonomik krizin emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza getirdiği sıkıntılar hala çözüm beklemektedir. Vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından doğan taleplerine siyasi iktidar bugüne kadar bir çözüm önerisi sunmamış ve sunulan çözüm önerileri de reddetmiştir.1. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılan ( EYT ) kaç vatandaşımız vardır?2. İŞKUR'a başvurarak iş arayan emekli sayısı nedir?3. İŞKUR ‘a başvuran ve iş arayan kaç emeklilikte yaşa takılan vardır?4. Emeklilikte Yaşa Takıldığı için emekli olamayan, yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için öncelikli istihdam planı mevcut mudur?5. 2000 yılından sonra emekli olan yurttaşlarımıza intibak yasası veya seyyanen zam yapılmasına dair çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nedir?6. Aylık Bağlanma Oranı sonucunda emekli maaşları düşen kaç kişi vardır? Aylık bağlanma oranı katsayılarının düzenlemesine dair bir çalışma mevcut mudur?7. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan vatandaşlarımız var mıdır? Var ise sayısı nedir?8. Emeklilik yaşı dolduğu halde çalışmak zorunda olan kaç vatandaşımız vardır?9. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen pirimi dolmadığı için emekli olamayan kaç vatandaşımız vardır?10. Yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için bir düzenleme veya istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz?"Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da önemli bir açıklama yaptı."Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bütün işçi ve emekçi kardeşlerimize umut olmaya devam etmesi için işçi emekçi kardeşlerimizin il lerde açılan derneklere sahip çıkması gerekliligini burdan birkez daha yineliyoruz.Eyt mücadelesi neden önemlidir?Bugün bütün siyasi partileri tek bir araya getiren Eyt li magdurlar dırBugün bütün sendikaları bir araya getiren yine Eyt li magdurlarıdırSiz hiç degişik sendikaların ve degişik partilerin bir arada yan yana kardeşçe miting yaptıgını gördünüz mü?Eyt, toplumsal bir sorundur ve sorunlarımıza hergün yenileri eklenirlen işçiyi emekçiyi savunacak hakları için mücadele edecek kurumlar ne yazıkki işçinin emekçinin sorunlarına çözüm aramak ve derdine derman olmak yerine işçi sınıfının gözünde değerleri hergün biraz daha düşmektedir.Eyt mağdurlarının hak mücadelesi bütün dünyaya örnek olmuş Time dergisine kapak, hayatımız roman, belkide şimdi hayatımız tiyatro veya sinema olarak hayattaki yerini alacaktır.Eyt nin aileleriyle büyük bir güç oldugunu artık yavaş yavaş fark ediyoruz.Siyasiler de bu mücadelenin büyümesinden kitlesel olarak hak aramamız dan korkmaktadırlar ve bu nedenle bizim sayımızı net olarak açıklalamamaktadırlar.Büyük şehirlerde ki emekçi kardeşlerimiz yeni yeni mücadeleyi birleştirince ses geldigini anlamaya başladılar ve her etkinligimizde milyonların yanyana gelmesinin en büyük nedeni de Eyt nin ve hak mağduriyetinin tek hak arayıcısı ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam diyen EYT SYD DERNEKLERİ dir.Bundan sonra da böyle devam edecegiz"bizim derdimiz geçimle" ve hayatın içinde yok olan aileler degil mücadele eden birlik beraberlik içinde sesini ve mücadelesini yasal alanlarda yapan Dernegimiz ve siz degerli dostlarımızla daha da güçlendirmeye devam edecegiz. Etmeliyiz ve sonuna kadar da Gelecegimiz ve çocuklarımız için yanyana olmalıyız.BİZ İNANIRSAK HERŞEYİ DEGİŞTİRİRİZ"