Cumhurbaşkanlığına EYT ve ABO önergesi - Son dakika 20 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılan ve emekli vatandaşlarımızın sorunlarını ve bunlara yönelik ne tür çalışmaların yapıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini belirten CHP’li Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi; “Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kaç vatandaşımız vardır? İŞKUR ‘a başvurarak iş arayan emekli sayısı nedir? İŞKUR ‘a başvuran ve iş arayan kaç emeklilikte yaşa takılan vardır? Emeklilikte Yaşa Takıldığı için emekli olamayan, yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için öncelikli istihdam planı mevcut mudur? Emeklilik yaşı dolmasına rağmen pirimi dolmadığı için emekli olamayan kaç vatandaşımız vardır?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Rafet Zeybek, emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşların mağduriyetini verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.



“MAĞDURİYET İÇİNDE MAĞDURİYET”



CHP Milletvekili Rafet Zeybek emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetinin yalnızca emeklilik yaşı olmadığını, hâlihazırda çalışmak zorunda oldukları işlerindeki yaşlarından kaynaklanan fiziki rahatsızlıkları da kapsadığını belirtti. Ekonomik krizin getirdiği sıkıntıların etkilerinin her geçen gün arttığını belirten CHP’li Zeybek, kamu harcamalarındaki israfın faturasının vatandaşa yüklendiği, ekonomik krizin emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza yansımasının ise daha fazla olduğunu belirtti.



"EYT ÇÖZÜM BEKLİYOR"



Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından doğan taleplerine siyasi iktidarın bugüne kadar bir çözüm önerisi sunmamış olması ve sunulan çözüm önerilerini de reddettiğine vurgu yapan CHP’li Zeybek, TBMM’nin öncelikli gündeminde olması gereken EYT, işsizlik ve emeklilerin sorunları olması gerekirken çalışmalarına ara verecek olmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.



CUMHURBAŞKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ



Emeklilikte yaşa takılan ve emekli vatandaşlarımızın sorunlarını ve bunlara yönelik ne tür çalışmaların yapıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini belirten CHP’li Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kaç vatandaşımız vardır?



İŞKUR ‘a başvurarak iş arayan emekli sayısı nedir?



İŞKUR ‘a başvuran ve iş arayan kaç emeklilikte yaşa takılan vardır?



Emeklilikte Yaşa Takıldığı için emekli olamayan, yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için öncelikli istihdam planı mevcut mudur?



Emeklilik yaşı dolmasına rağmen pirimi dolmadığı için emekli olamayan kaç vatandaşımız vardır?”



"EMEKLİLER KRİZE EZDİRİLMESİN"



AK Parti iktidarının üretim yerine tüketimi teşvik eden, özelleştirmeye dayalı ekonomi politikasının bugün yaşanan ekonomik krizin sebebi olduğunu ifade eden CHP’li Zeybek, “Emekli vatandaşlarımız ekonomik krizin faturasını ödemek zorunda kalıyor, artan fiyatlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan emeklilerimiz var, bu durum sürdürülemez, emekliler krize ezdirilmemeli” dedi.



CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek soru önergesinde emeklilerin sorunlarına yönelik şu soruları yöneltti:



“2000 yılından sonra emekli olan yurttaşlarımıza intibak yasası veya seyyanen zam yapılmasına dair çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nedir?



Aylık Bağlanma Oranı sonucunda emekli maaşları düşen kaç kişi vardır?



Aylık bağlanma oranı katsayılarının düzenlemesine dair bir çalışma mevcut mudur?



Asgari ücretin altında emekli maaşı alan vatandaşlarımız var mıdır? Var ise sayısı nedir?



Emeklilik yaşı dolduğu halde çalışmak zorunda olan kaç vatandaşımız vardır?



Yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için bir düzenleme veya istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz?”