Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekâletnameleri Sorgulama' hizmeti ile, 01.03.2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekâletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet üzerinden sunulan yeni hizmete dair açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibariyle 'Kişi Vekâletnameleri Sorgulama' hizmeti erişime açıldı.



Açıklamada, bu hizmetle 01.03.2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekâletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek.



e-Devlet üzerinden çok sayıda hizmet görüntülenebilip, işlem yapılabiliyor.



ulusal.com.tr



