Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, "Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı.



Oktay şunları belirtti:



"Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz.



Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır.



Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız.



Birileri kalkıp dar açıdan çekilen bir fotoğraf üzerinden bizim değerlerimize olan saygımızı sınamaya kalkmasın."