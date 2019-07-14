Cumhurbaşkanlığının yanıtına EYT cevabı - Son dakika 14 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi. Karaca, verilen cevaba "Türkiye’nin böyle bir kurula ihtiyacı yoktur. Ülkemizin EYT’lilere, 3600 Ek Gösterge isteyenlere ihtiyacı vardır. Bu insanlar yıllardır sesini duyurmaya çalışıyorlar ama nedense Yüksek İstişare Kurulu üyelerine bulunan para, onlar için bulunamıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yüksek İstişare Kurulu’nun kaç kişiden oluşacağına, üyelerin nasıl belirleneceğine ve bütçeye maliyetine ilişkin bir soru önergesi verdi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karaca'ya yanıt verdi.



Karaca’ya verilen yanıtta, kurulun yapısından üye seçimine ve maaşlarının belirlenmesine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ifade edildi.



"ÜLKEMİZİN EYT'LİLERE İHTİYACI VAR"



Karaca, verilen cevabın, liyakatin değil keyfiliğin üye belirlenmesinde kriter olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. Üye sayısı belirsiz, bütçeye maliyeti bilinmeyen bir kurul yerine işçi, memur ve emeklilerin maaşlarında iyileştirmenin öncelikli olduğunu vurgulayan Karaca, "Türkiye’nin böyle bir kurula ihtiyacı yoktur. Ülkemizin EYT’lilere, 3600 Ek Gösterge isteyenlere ihtiyacı vardır. Bu insanlar yıllardır sesini duyurmaya çalışıyorlar ama nedense Yüksek İstişare Kurulu üyelerine bulunan para, onlar için bulunamıyor" ifadelerini kullandı.