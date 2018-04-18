Cumhuriyet Çınarı yazar Adnan Binyazar, Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyerek imza verdi

1981-1999 yıllarında Berlin’de yaşayan Köy Enstitüsü mezunu eğitmen, çevirmen-eleştirmen ve öykü yazarı Adnan Binyazar, Hannover’de düzenlenen “Köy Enstitüleri ve Cumhuriyet” konulu konferansın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyerek imzasını verdi.



ADNAN BİNYAZAR KİMDİR?



7 Mart 1934'te Diyarbakır'da doğdu. Dicle Köy Enstitüsü'nü, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Çorum ve Maraş İlköğretmen okullarında, Ankara Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksekokulu'nda, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, Şentepe Lisesi'nde, Devlet Konservatuvarı'nda, İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğretmenlik yaptı. Türk Tarih Kurumu'nda görev aldı. 1978'de Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na getirildi ve bu görevi sırasında Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı. Türk Dil Kurumu Yayın kolu başkanlığına seçildi. 1981 yılında gittiği Berlin'de Eğitim Senatosu'nda çalışırken, İncila Özhan'la birlikte 6 ciltlik Türkçe-Dil ve Okuma Kitabı'nı ve bu çalışmalara yönelik bir Öğretmen Kılavuzu'nu hazırladı. Gymnasiumlar için Türkçe Müfredat Programı hazırlama kurullarına başkanlık yaptı. İsveç ve İsviçre'de öğretmen yetiştirme projelerinde görev aldı. 1961-1966 arasında çeşitli dergilerde öykülerini yayınlandı. Daha sonra eleştiriye yöneldi.



ESERLERİ:



Yazmak Sanatı (1969, Emin Özdemir'le birlikte)



Dedem Korkut'tan Öyküler (1972)



Toplum ve Edebiyat (1972)



Cumhuriyet'in 50. Yılında Atatürk Yolunda 40 Yıl (1973)



Aşık Veysel (1973)



Kültür ve Eğitim Sorunları (1979)



Ağıt Toplumu (1979)



Türk Dilinde 25 Ünlü Eser (1982)



Öğretmen Kılavuzu (1982)



Kan Turalı (1984, Dede Korkut masalı)



Dedem Korkut/Vier Attürkische Nomadensagan (1984, Türkçe-Almanca)



Yaralı Mahmut (1994)



15 Türk Masalı (1994)



Ozanlar Yazarlar Kitaplar (1998)



Yazın ve Bilim Dilimiz (1998, Metin Öztekin'le birlikte)



Yazılı Anlatım Bilgileri (1998, Emin Özdemir'le birlikte)



Masalını Yitiren Dev (2000, anılar) Ölümün Gölgesi Yok (2004, anılar)



Atatürk Anlatıyor (2009, 25 basım)



Sözün Onuru (Mart 2018)