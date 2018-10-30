Cumhuriyet kutlamaları gece de devam etti. Cumhuriyetimizin 95’inci yılı başta başkent Ankara olmak üzere yurdun dört bir yanında coşku ile kutlandı. Bir çok ilde fener alayları düzenlendi. Yurttaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta akşam saatlerinde de devam etti.



İstanbul'da Sarıyer'den Büyükçekmece'ye, Kadıköy'den Beylikdüzü'ne kadar her yer meşalelerle aydınlandı.



İzmir’de de 95. yıl coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.



İzmirliler Konaktan Gündoğdu meydanına yürüdü.



Fener Alayı'na 350 metrelik Türk Bayrağı eşlik etti.



Gündoğdu Meydanı'nda ses ve ışık gösteriminin ardından MFÖ müzik grubu konser verdi.



Eskişehir Odunpazarı'nda 29 Ekim'e özel bir park ve Cumhuriyet anıtı açılışı yapıldı.



Cumhuriyet Anıtı’nın kurdela kesiminde barışı simgeleyen beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.



Cumhuriyet coşkusu gece boyunca sürdü. Yurttaşlar yurdun dört bir yanında Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladı.



Başkent Ankara’da Çankaya Belediyesince düzenlenen etkinlikte yurttaşlar Milli Kütüphane önünde toplandı. Meşalelerle Anıtkabir’e yürüdü.



Daha sonra Ankaralılar hep bir ağızdan Andımızı okudu.



Çanakkale’de fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş Morabbin Parkı’nda son buldu.



Yurttaşlar Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü. Program, havai fişek gösterisiyle sona erdi.



Edirne’de de cumhuriyet yürüyüşü vardı. Yurttaşlar Mimar Sinan Spor Salonu önünde bir araya geldi. Türk bayrakları ve İzmir Marşı eşliğinde, Saraçlar Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önüne yürüdü.



Cumhuriyet coşkusunun alanlara taştığı bir diğer kent Isparta’da fener alayı düzenlendi. Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, dev Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü.



Meydanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılına özel 95 kişiden oluşan ekip halk oyunları gösterisi yaptı. Gösteri vatandaşlardan büyük beğeni aldı.



Muğla’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlikte yurttaşlar, 2 kilometre boyunca ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.



Bodrum ilçesinde de fener alayı düzenlendi. Marina önünde toplanan vatandaşlar, meşaleler ve ay yıldızlı Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı’na yürüdü.



Cumhuriyet yürüyüşünün yapıldığı bir diğer il Uşak’ta yurttaşlar meşalelerle ve dev Atatürk posteriyle Atapark’ta buluştu.



Kırklareli’de de fener alayı düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’na kadar vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüdü. Meydan’da havai fişek ve lazer gösterileri yapıldı.



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