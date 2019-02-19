İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Davası kararlarını onadı. Hapis cezası kesinleşen sanıklar, kalan cezaları için tekrar cezaevine girecek.

Cumhuriyet gazetesi davasında verilen hapis cezaları kesinleşti.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada istinaf başvurularını değerlendirdi.



İsitinaf mahkemesi, 18 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği cezaları usul ve yasaya uygun buldu.



Dava kapsamında beş yıl üzerinde ceza alanların dosyası temyiz için Yargıtay'a, beş yıldan az alanların dosyası istinaf mahkemesine gitmişti.



Bu kararla hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşti. Diğer sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.



Kadri Gürsel ve Bülent Utku hapis yattığı süreler göz önüne alındığında tekrar hapse girmeyecek. Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart ve Emre İper ise kalan cezaları için yeniden cezaevine gönderilecek.



Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, ve Ahmet Şık'ın dava dosyaları ise Yargıtay'da inceleniyor.



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