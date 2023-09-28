Cumhuriyet Düşmanlarının Yanında Yer Almayın! TSB'den Sanatçılara Çağrı

60. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime sokulmak istenen FETÖ propagandası "Kanun Hükmü" belgeseli önce gösterime alınmamıştı. Jüri üyelerinin ve bazı yönetmenlerin baskısı sonucu söz konusu propoganda belgeseli, festivale kabul edilmişti. Bu karar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini açıklamıştı. Yaşananlar sonrası Türkiye Sanatçılar Birliği bir açıklama paylaştı.

Türkiye Sanatçılar Birliği Açıklama Yaptı: FETÖ'ye Başarı Hikâyesi Yazdırıldı

Türkiye Sanatçılar Birliği, sanatçılara çağrı yaptığı bir açıklama paylaştı. TSB'nin yaptığı açıklamada, yaşananlar sonrası Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla FETÖ'ye bir başarı hikâyesi yazıldığını vurguladı. TSB, süreç içerisinde söz konusu belgesele destek vermeyen sanatçılara baskı oluşturulduğunu belirtti. Türkiye Sanatçılar Birliği'nin "Sanatçılara Çağrı: Cumhuriyet Düşmanlarının Yanında Yer Almayın!" başlığıyla yayınladığı açıklaması şu şekilde:

Sanatçılara Çağrı: Cumhuriyet Düşmanlarının Yanında Yer Almayın!

Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla FETÖ'ye bir başarı hikâyesi yazıldı. Yanlış üstüne yanlış yapılarak Kanun Hükmü filminin reklamı yapıldı. Sanat camiasında, "demokrasi ve özgürlük" kavramlarının gerçekte ne anlama geldiğini bilmeyen bir kitle, bu gelişmeleri yalnızca "sansür ve sanat özgürlüğü" bağlamında ele alarak, bilerek veya bilmeyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, Cumhuriyet düşmanlarının yanında yer almaktadır.

100 binin üzerinde KHK'lı, mağdur değildir. Oysa filmin yönetmeninin beyanları ortadadır. İki mağdur üzerinden 100 bin terör örgütüyle iltisaklı kişi masumlaştırılmaktadır. Böyle bir propaganda, sanat özgürlüğü içinde değerlendirilemez. Bugün FETÖ tutukluları masumlaştırılır, yarın PKK tutukluları masumlaştırılır ki bu doğrultuda çekilen filmler de festivallere sokulmaya çalışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklaması önemlidir. Terör örgütü propagandası yapan bir filme dünyanın hiçbir yerinde izin verilmez. Bu olayı "sansür" bağlamında ele almak, maalesef sanat dünyamızda var olan büyük bir aymazlıktır. Asıl sansür, Atatürk Cumhuriyetinin geleceğini "sansürlemeye" çalışanları masumlaştırmaktır.

Altın Portakal'da yaşanan bu durum, Kültür Politikalarının özenle oluşturulması, Kültür işlerinde devletin ülkemizin kuruluş ilkelerine dayanarak ağırlığını koymasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Süreç içerisinde filmini festivalden geri çekmeyen veya bildiriyi imzalamayan yönetmenlerin mahalle baskısına maruz kaldığını görüyoruz. Asıl sanatın özgürlüğü, işte bu kültür emperyalizmine başkaldıran sanatçıların cesur tavırlarıyla başlayacaktır.

Türkiye Sanatçılar Birliği