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Cumhuriyet gazetesi davası başladı

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticisi 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması görülüyor. İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın iki gün sürmesi bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesi davası başladı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yöneticileri hakkında başlatılan davanın 5 duruşmasının görülmesine başlandı. 

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazetede görevli 6'sı tutuklu toplam 20 sanık yargılanıyor. 

Firari sanık Can Dündar'ın katılmadığı duruşmada,  tutuklu ve daha önce tahliye edilen sanıklar hazır bulundu. 

Duruşmada tanık ve sanık ifadelerinin alınmasına devam edildi. Savunma yapmak için kürsüye çıkan Ahmet Şık ile Mahkeme başkanı arasında sözlü tartışma çıktı. Şık, daha sonra duruşma salonunun dışına çıkarıldı. 

Cumhuriyet yazarı ve yöneticisi olan 20 sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek." ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmakla" suçlanıyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhuriyet gazetesi
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