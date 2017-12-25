Cumhuriyet gazetesi yazarı ve yöneticileri hakkında başlatılan davada beşinci duruşma görüldü. 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti. Duruşma 9 Mart'ta ertelendi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme arar kararını açıkladı. Dava 9 Mart'a ertelendi. Duruşmadan tahliye kararı da çıkmadı.



6'sı tutuklu toplam 20 Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yöneticisinin yargılandığı davanın 5 duruşması görüldü.



İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazetede görevli 6'sı tutuklu toplam 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Firari sanık Can Dündar'ın katılmadığı duruşmada, tanık ve sanık ifadelerinin alınmasına devam edildi. Savunma için kürsüye çıkan Ahmet Şık ile Mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı.



Şık'ın siyasi savunma yaptığını belirten mahkeme başkanı, Ahmet Şık'ı salonun dışına çıkardı. Duruşmaya da ara verildi. Aranın ardından devam eden duruşmada Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da savunma yapmadı.



Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 6 tutuklu sanığın da tahliye talebi reddedildi. Duruşma 9 Mart'a ertelendi. Ayrıca mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Silivri'de görülmesine hükmetti.



Cumhuriyet yazarı ve yöneticisi olan 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmakla" suçlanıyor.



ulusal.com.tr