Cumhuriyet yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’nın köşelerinde Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürü yayınlamaları ardından adliyede yaşananları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, yine bu skandal karikatürü internet sitesi üzerinden yayınlamıştı. Bunun üzerine hakkında dava açılan Oğuz Güven, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme’ suçlamasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Güven’in cezasını 1 yıl denetimli serbestlik şartıyla erteledi.







'YAYINLAMAK ZORUNDA KALDIK'



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, yaptığı savunmada arkadaşlarının yargılandığı sırada adliyeden haberi girmek için söz konusu fotoğrafı yayınlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Haberin sisteme girilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, mahkemeden beraatını talep etti.



HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEMEKTEN 5 AY HAPİS CEZASI



Yayınlanan fotoğrafın ardından Müslüman toplumun dini değerlerini aşağıladığı sabit görülen Oğuz Güven mahkeme tarafından suçlu bulundu. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası ile yargılanan Güven, alt sınırdan ceza alarak 6 ay hapis cezasına hükmedildi.



Sabah Cumhuriyet yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nın köşelerinde Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürü yayınlamaları sonucu yazarlar 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sırada adliyede yaşananları gazetenin sitesinden yayınlayan Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven yine hakaret içeren karikatürü yayınlayarak bir skandala daha imza atmıştı.İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, yaptığı savunmada arkadaşlarının yargılandığı sırada adliyeden haberi girmek için söz konusu fotoğrafı yayınlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Haberin sisteme girilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, mahkemeden beraatını talep etti.Yayınlanan fotoğrafın ardından Müslüman toplumun dini değerlerini aşağıladığı sabit görülen Oğuz Güven mahkeme tarafından suçlu bulundu. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası ile yargılanan Güven, alt sınırdan ceza alarak 6 ay hapis cezasına hükmedildi.