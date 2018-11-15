Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde PKK/YPG propandası yapıldığı iddiasıyla internet sitesi Haber Müdürü Atakan Sönmez hakkında ceza davası açıldı. İddianamede Zeytin Dalı Harekatı sırasında bölücü terör örgütü lehine haberler yayımlandığı belirtildi. Sönmez'in yakın zamanda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesine, Zeytin Dalı Harekatı döneminde internet sitesi üzerinden PKK/YPG propagandası yapmak suçlaması yapıldı.



PYD/YPG'yi desteklemekle suçlanan gazetenin internet sitesi haber müdürü Atakan Sönmez hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.



İddianamede propaganda yapıldığı belirtilen haber başlıkları sıralandı. Haberlerde terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de IŞİD'e karşı savaştığının savunulduğu belirtildi.



Haber içeriklerinde Türkiye'nin Afrin'i terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen harekâtın sivillere yönelik olduğuna dair algı çalışması yapıldığı kaydedildi.



İddianmede yer alan savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



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