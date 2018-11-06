Cumhuriyet Kadınları Derneği Öğrenci andı eylemlerine devam ediyor. Danıştay 8. Dairesinin aldığı karar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz etmişti. CKD ise karar uygulanana kadar nöbet eylemine başladı.

Danıştay'ın öğrenci andı yeniden okutulsun kararını Milli Eğitim Bakanlığı uygulamadı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, andımız okutulan kadar nöbet tutma kararı verdi.



Bakanlık öğrenci andının okutulması yerine kararı temyize götürdü ve dikkatler İdari Dava Daireleri Kurulu'na çevrildi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül öğrenci andının okullarda okutulana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyledi.



Cumhuriyet Kadınları öğrenci andı okullarda okutulana kadar nöbet eylemi yapacak.



Andımız eylemine ADD , Eğitim -iş, Türk Kadınlar Birliği, TEMAD, Vatan Partisi ve İyi Parti de destek verdi.



HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

