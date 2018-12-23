Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadıköy şubesi, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ölüm yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama CKD Kadıkyöe şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tüzin Tüfekçi tarafından yapıldı. Açıklamada Menemen olayı ve Kubilay'ın katili konusunun yeniden ders kitaplarında yer alması talep edildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadıköy şubesinin basın açıklaması şöyle:



Gerici ayaklanmayı kansız bir şekilde bastırmak için hayatını ortaya koyacak kadar büyük insan...



Türk öğretmen ve asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay... 23 Aralık 1930'da Menemen'de hunharca katledildi.



2018-2019 ders yılında "Menemen Olayı ve Kubilay'ın Katli" konuları 8. ve 12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarından çıkarılmıştır.



Vatan savunması yaptığımız böylesi önemli bir dönemden geçerken, vatanımızı savunurken şehit olan Kubilay'ın yeniden ders kitaplarındaki yerini alması kaçınılmaz bir gerekliliktir.



Milletimizi cumhuriyet değerlerine bağlı olarak birleştirmenin, milli birlik içinde olmanın önemine inanan biz Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadıköy Şubesi olarak katlinin 88. yılında "Menemen Olayı ve Kubilay'ın Katli" konusunun yeniden ders kitaplarında yerini almasını önemle talep ediyoruz.



Cumhuriyet Kadınları olarak ölümünün 104. yılında Sarıkamış şehitlerimizi, 88. yılında Kubilay'ı saygı ve minnetle anarken vatan savunmasındaki Mehmetçiğimizin yanındayız.

Ne mutlu Türküm diyene...





