Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Merkezi, tüm yurttaşları Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı

CKD Genel Merkezi, yayınladığı yazılı açıklamayla tüm Türkiye'yi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırdı. "Bu bir vatan görevi ve yurttaşlık ödevidir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Sayın Muharrem İnce'yi ve Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.24 Haziran 2018 seçimleri ülkemizin önündeki sorunların çözülmesi açısından kritik önemdedir. Yeni bir iktidar seçeneği yaratılarak; teröre son verilmeli, ekonomik krize çözüm bulunmalı, komşularla ilişkiler iyileştirilmeli, cumhuriyet değerleri yeniden hâkim kılınmalıdır.Eşitlik mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyen biz Cumhuriyet kadınları her koşul altında demokrasinin, adaletin, fırsat eşitliğininin tesisi için çabalıyoruz. Bu nedenle, Türkiye baskın seçime giderken de üzerimize düşeni yapacağız. Baskılara, engellemelere, hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz.Atatürk devrimlerini ve çağdaş Türkiye'yi savunan adayların 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılması demokrasinin gereğidir. Bu nedenle, bütün kadınlarımızı 9 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna giderek Sayın Doğu Perinçek için imza vermeye çağırıyoruz. Bu bir vatan görevi ve yurttaşlık ödevidir."