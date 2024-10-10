Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden Polonez direnişine destek: "Boykota devam!"

Cumhuriyet Kadınları Derneği sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan ve 85 gündür direnen Polonez gıda işçilerini ziyaret etti.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Cumhuriyet Kadınları Derneği sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan ve 85 gündür direnen Polonez gıda işçilerini ziyaret etti. Heyet adına konuşan CKD Avcılar Şube Başkanı Vildan Kanbur, “işçilerin mücadelesi zafere ulaşana kadar boykota devam edeceğiz” dedi.

" Sizlere Cumhuriyet Kadınları Derneğinin selamını getirdik. Hepsinin yüreği sizinle birlikte başarıya ulaşması için dua ediyor. Kadınların özgürleşmesi üretime katılmalarıyla mümkün olacak. o nedenle üreten kadınların haksız uygulamalarla anayasaya aykırı bir şekilde işten atılmalarını asla kabul etmiyoruz.

İşvereni anayasaya uymaya davet ediyoruz. ve bütün halkımızı da bu haksız uygulamalara karşı Polonez işçileri tekrar işlerine geri dönünceye kadar boykot etmeye davet ediyoruz."

3 aydır bütün zorluklara rağmen direnen işçiler, mücadelelerini zafer ulaştırmakta kararlı:

"Polonez’de 10-15-20 yıllık emeğimiz var. Burada Polonez işçilerinin gözyaşı var. Bu gözyaşları dinene kadar, 146 işçi işe dönene kadar kimse Polonez ürünü almasın.///Özellikle kadınların market alışverişlerini daha yoğun yaptığını bu nedenle kadınlardan alışverişlerinde Polonez’in ürettiği gıdaları almamasını istiyoruz."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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