Cumhuriyet Kadınları meydanlarda: “Üreten kadın, güçlü Türkiye”

Kadınlar, “Üreten Kadın, Üreten Aile, Üreten Türkiye” sloganıyla alanları doldurdu. İstanbul’da düzenlenen basın açıklamasında coşkulu türküler söylendi, kadınların üretimde daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı.

Kutlamalar sırasında meydanlardan yükselen mesajlar, kadınların üretimdeki rolünü ve eşit haklar mücadelesini ön plana çıkardı:

“Daha önce başardık, yine başaracağız! Kadınlar üretecek, kadınlar yönetecek, kadınlar yaşayacak! Kadınlar eşit ve özgür olacak! Kadınlar güçlenecek ki aile güçlenecek, kadınlar yükselecek ki Türkiye yükselecek!”

Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul’daki açıklamayı Kartal Şube Başkanı Şükran Öncü’nün okuduğunu belirtti.

Şükran Öncü, kadın haklarının ancak güçlü bir ekonomi ve bağımsız bir Türkiye ile güvence altına alınabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biliyoruz ki kadın sorunları ancak üretenlerin iktidarında, gerçek demokrasiyle yönetilen, kamucu, devrimci, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de kesin çözüme kavuşacak.”

İstanbul’daki etkinliklerde Aydınlık Halk Korosu ve Müzik Akademisi de meydandaki vatandaşlarla birlikte türküler söyleyerek kutlamalara renk kattı.

Başkent Ankara’da Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı, emperyalist güçlerin kadın hareketine müdahalesine tepki gösterdi.

Ayvalı, açıklamasında emperyalizmin fonladığı oluşumlara ve kadın hakları ile ilgisi olmayan sloganlara karşı olduklarını belirtti:

“Türk bayraklarımızla buradayız, çünkü biz, bir asır önce vatanı için cepheye koşarak hepimize onurlu bir yaşam sunan kahraman kadınların mirasçılarıyız! Biz, milli kadın hareketinin öncüsü ve neferleriyiz! Ülkemizi bölmek ve insanımızı köleleştirmek isteyen yabancı devletlerden fonlanmıyoruz! Kadın haklarını, ‘cinsiyetsizlik’ propagandasıyla sulandırmalarına isyan ediyoruz!”

Aileyi hedef alan yaklaşımlara karşı da mesaj veren Ayvalı, “Kadın erkek birlikte üreteceğiz.” diyerek meydanlardan yükselen dayanışma ruhuna vurgu yaptı:

“Kadınıyla, erkeğiyle, ailemizle; eşit, özgür ve onurlu bir yaşam için buradayız! 8 Mart’ları erkeğe ve aileye düşmanlık gösterisine çevirmeye çalışanlara, kadını yalnızlaştırmak ve güçsüzleştirmek için uğraşanlara meydan okuyoruz! Polonez’de, Lezita’da, Digel Tekstil’de, Hepsijet’te ve adını sayamadığımız pek çok yerde emeği ve hakları için direnen kadınları selamlıyoruz!”

Türkiye Gençlik Birliği temsilcileri ise kadın hareketinin Batı merkezli ideolojilerle çarpıtılmasına tepki göstererek, “Batı ülkelerinde hızla yayılan çürümüş fuhuş platformları ve LGBTİ ideolojisine karşı mücadele edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin bir diğer adresi Antalya oldu. Kepez Şube Başkanı Mutlugün Özturan, kadın sorunlarının ancak kamucu politikalarla çözülebileceğini ifade etti:

“İşçiyi, emekçiyi sömüren, kadınlarımızı iki kat daha fazla sömüren bu düzen yerine; milli üretime dayalı, halk demokrasisini esas alan, refahı adilce paylaşan, eşitlikten ve kardeşlikten yana bir düzen kurmak için mücadele edeceğiz. Kadın sorunları, ancak üretenlerin iktidarında, kamucu, devrimci ve güçlü bir Türkiye’de kesin çözüme kavuşacaktır!”

Eskişehir’de de kadınlar meydanlardaydı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Meserret Doğan, kadınları örgütlenmeye çağırarak mücadeleye davet etti.