Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı

Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.

Olay, Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu tespit edilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mustafa Can Gül, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.