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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet SavcıMehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme yaşandı.

Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mehmet Selim Kiraz #savcı
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