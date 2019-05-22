Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme yaşandı.



Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.

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