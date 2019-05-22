Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme yaşandı.
Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme yaşandı.