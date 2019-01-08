Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı... Bakırköy'de sıfırdan kilise yapılmak üzere ruhsat verildi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesini ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.

Bakırköy'de sıfırdan kilise inşaa edilecek.



Kilisenin inşaatı için Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verildi.



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.



Süryaniler için Yeşilköy Halk Pazarı bölgesinde yapılacak kilise inşaatının Şubat ayı sonunda başlaması, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.





ulusal.com.tr