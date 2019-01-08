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Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı... Bakırköy'de sıfırdan kilise yapılmak üzere ruhsat verildi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesini ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı...

Bakırköy'de sıfırdan kilise inşaa edilecek.

Kilisenin inşaatı için Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.

Süryaniler için Yeşilköy Halk Pazarı bölgesinde yapılacak kilise inşaatının Şubat ayı sonunda başlaması, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bakırköy #istanbul
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