Bakırköy'de sıfırdan kilise inşaa edilecek.
Kilisenin inşaatı için Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verildi.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.
Süryaniler için Yeşilköy Halk Pazarı bölgesinde yapılacak kilise inşaatının Şubat ayı sonunda başlaması, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
ulusal.com.tr
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı... Bakırköy'de sıfırdan kilise yapılmak üzere ruhsat verildi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesini ziyaret ederek ruhsatı teslim etti.
Bakırköy'de sıfırdan kilise inşaa edilecek.