İstanbul polisi tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 26 bin 456 adet antik hazine ele geçirildi. 13 şüpheli ise gözaltına alındı

İstanbul Polisi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunu yaptı.



İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarla harekete geçti.



Tairih eser kaçakçıları binlerce antik hazineyi yurt dışına kaçırmaya hazırlanıyordu. Kaçakçıları taknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.



Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 26 bin 456 adet sikke, antik heykel kaideleri ve taştan oluşan tarih ve sanat eseri ele geçirildi.



Ele geçirilen eserler birçok müzede mevcut olan eserlerden daha fazlasını kapsıyor.



Türkiye'nin kültür mirasını hedef alan 13 şüpheli ise gözaltına alındı.



ulusal.com.tr