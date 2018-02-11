Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütlerinden Türk ve Türkiye ünvanlarını kaldırılması talebi gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyetçi Hekim İrfan Gökçay "Böyle bir şeye asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin harekâtına karşı yayımladığı bildiri sonrası gündeme getirdiği, meslek örgütlerinden "Türk" ve Türkiye ünvanları kaldırılacak açıklamasının yankıları sürüyor.



Anayasal hakkın kaldırılmak istenmesine Cumhuriyetçi Hekimler ve Mimarlar Odası'ndan da sert tepki geldi.



Ulusal Kanal'a konuşan Cumhuriyetçi Hekim İrfan Gökçay, Türk ünvanını kaldırmanın mümkün olmadığını söyledi.



Erdoğan'ın söylemlerini de eleştiren Gökçay, net konuştu. "Türk ifadesinin kaldırılmasına asla izin vermeyeceklerini" ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamalarına bir tepki de Mimarlar Odası Ankara İl Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan geldi. Candan bu girişimin yandaş örgütler oluşturma çabası olduğuna dikkat çekti.



"Çok sayıda meslek örgütü ile kurumun başında olan Türk ve Türkiye ünvanlarının kaldırılmasının hukuken imkânsız olduğunu" belirten Candan, Anayasa'nın 135. maddesine vurgu yaptı.





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