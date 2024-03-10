Cumhuriyetçi Kadınlar Derneğinden kahvaltı etkinliği!

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Selma ikizin konuşmasıyla başlayan etkinlik daha sonra ÇKT Derneği Genel Başkan Yardımcısı Meltem ayvalı'nın konuşması ile devam etti. Ayvalı konuşmasında kadınların ne kadar önemli olduğuna değindi. Ayvalı, "Cumhuriyet Kadınları Derneği, Cumhuriyet için, ülkesi için uğraşan mücadeleci kadınların derneğidir" vurgusu yaptı. Meltem Ayvalı "Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tüzüğünde bulunan Atatürk Devriminin sapmadan tamamlamak görevimizdir. Kadının ve toplumun güçlenmesi aydınlık yarınlara ulaşmak için önemli unsurdur." ifadelerini kullandı.

Sultanhisar Atça mahallersinde yapılan kahvaltıya, Yıldıztepe muhtar adayı Mücella Horasan, müteahhit kadınlarımız, hayvancılık yapan kadınlarımız, tarımsal üretim yapan hanımlarımız ve Cumhuriyet Kadınlar Derneği Nazilli şubesi yönetim kurulu üyeleri Hikmet Gilder, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zühre Genişel, Nurcan Akbaş, Naime Karakaya katıldılar.

Efeler Diyarı Kadın Girişimi Kooperatifinin Başkanı Nurcan Yıldırımkaya yerine konuşmayı Alper Karakaya yaptı. Karakaya " İlimiz ve ilçemizin yerel tarımsal ürün ve el sanatlarının üretimi tanıtımı ve pazarlaması gelecek kuşaklara aktarılması kaliteli ve ekonomik ürünlerle piyasaya yer almak kadınların üretimindeki yeri konusunda farklılık yaratılıp emeklerinin karşılığını almalarının sağlanması kadın sosyal hayatta katılımın sağlanması sosyalleşmesi kadınlar için eğitim programları Seminerler düzenlenerek her açıdan gelişimin sağlanması'na yönelik çalışmalar yapmaktır, üretim ve işletme alanında faaliyet gösteren kooperatifimiz tarımsal gıda üretiminin yanı sıra ev tekstili ve takı üzerine ritim ve satış yapmaktadır Ayrıca dinlenme tesisi olarak da hizmet veren işletmemizde yöresel yemeklerin sunulduğu bir restoran ile tesisimize ait zeytin ağaçlarının arasında kendin pişir kendin ye konseptiple çalışan Efe farkımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı

Alper Karakaya sözlerine "İlk satışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Şehitler Holding kadın personelleri dağıtmak üzere gerçekleştiren kooperatifimiz şu an geldiği noktada Aydın Denizli karayolu üzerindeki tesisimize perakende ve kurumsal olarak tarımsal ürün ve Tekstil ön satış yapmaktadır." dedi.