Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Linsey Graham'ı kabul etti. Erdoğan ile Suriye’deki son gelişmeleri görüşen Graham, öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığından, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığını vurgulayan paylaşım yapılması ise dikkat çekti.

ABD’li senatör Ankara’ya geldi, ziyaretten önce ince bir mesaj verildi.



ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindey Graham, Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele almak için Ankara’da görüşmeler yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Graham, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerini sundu.



ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Graham’ın, Trump’ın Suriye’den çekilme planına ilişkin de bilgiler verdiği tahmin ediliyor.



Bunun yanı sıra, Graham’ın ziyareti öncesinde Beştepe’den dikkat çekici paylaşımlar yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına vurgu yaptı.



Twitter hesabından açıklama yapan Altun, 2015 yılından bu yana çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında iki binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirtti.



Türkiye’de düzenlenen terör saldırılarına ilişkin görüntüler paylaşan Altun, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr