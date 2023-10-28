Cumhuriyet'in 100. Yılı Yurdun Dört Bir Yanında Kutlandı

Cumhuriyet’imiz 100 yaşında… Doğusundan batısına, yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor. Türk çiftçisinden Mehmetçik'e, öğrencisinden çalışanına tüm bir millet, kimsesizlerin kimsesinin yeni yaşını kucaklıyor.

Başkentte, ATAK helikopteri, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için 4 GÖKBEY ile tarihi bir uçuş yaptı.

Kırıkkaleli balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı. Karadeniz’in derin sularına doğru yol aldılar. Tekneleriyle denizde "ay yıldız ile 100’üncü yıl" koreografisi oluşturdular.

Yarınların umudu öğrencilerimiz, ay yıldızlı Türk bayraklarıyla yürüdü. Burası Kars’ın Selim ilçesinin Karahamza Köyü. Yürüyüşe veliler de atlarıyla eşlik etti. Marşlar hep bir ağızdan söylendi.

Yine Selim ilçesinde bir çiftçi traktörüne atladı. Pulluğuyla tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet 100’üncü Yıl" yazdı.

Bu coşku dolu görüntüler de Van’dan… Erciş ilçesinde öğrenciler, "100’üncü yıl" koreografisi oluşturdu.

Gevaş ilçesinde polis ekiplerince etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Özalp ilçesinde de öğrenciler, 30 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yaptı.

Ve Türk Milletinin gururu, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları gösteri uçuşu yaptı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gökyüzüne işlediler.