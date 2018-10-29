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Cumhuriyetin 95. yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Cumhuriyetin 95. yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu. 

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye cumhuryeti #türkiye #KKTC
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