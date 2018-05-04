Denizli'de Ekim 1923 doğumlu cumhuriyetle yaşıt emekli Orman Mühendisi Remzi Ersan, 'Cumhuriyet için Doğu Perinçek' dedi

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi bugün Denizli’de de cumhurbaşkanlığı adaylarına imza verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Yurttaşlar ilçe seçim kurullarına gelerek adaylar için imza verdi.



Denizli de Ekim 1923 doğumlu cumhuriyetle yaşıt emekli Orman Mühendisi Remzi Ersan, “Cumhuriyet için Doğu Perinçek” dedi. İlçe seçim kurulu, bulunmayan ilçelerde ise vatandaşlar yakın ilçelerdeki kurullara giderek imza verdiler. Yoğun bir katılımın görülmesi adayların yüz bin imzayı son güne kalmadan tamamlayacağını göstermekte.



Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma ekiplerinin başında bizzat bulunarak imza çalışmalarını koordine etti. Kasapoğlu, kentin belli noktalarında masalarının devam ettiğini, yurttaşların buralardan da yönlendirme yapıldığını, “Öncü Gençlik üyeleri çağrı merkezini arayarak yardım isteyen yurttaşlara ulaşıp onları kurullara ulaştırıyor” dedi.