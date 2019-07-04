Çuval olayının yıl dönümü!

Amerikan güçleri 16 yıl önce bugün 4 Temmuz 2003'te, Irak'ın kuzeyinde 11 Türk askerinin başına çuval geçirdi. Çeyrek yüzyıllık Türk-Amerikan savaşındaki kırılma süreci, Süleymaniye'de yaşananlarla derinleşti. Bu saldırıya Türk Milleti adına cevabı, Türkiye Gençlik Birliği verdi. 90'lı yıllarda başlayan savaş günümüze kadar uzandı. Türk ordusunun namluları, Amerika'nın kara gücü PKK'ya çevrildi.

1990'lı yılların başıydı. Sovyetlerin yıkılmasıyla, Türk ordusu savunma stratejisini değiştirdi. Amerika bu durumu, "Türk ordusu raydan çıktı" diye tanımladı.



1991'de Irak işgaline karşı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Toruntay istifa etti. Amerika ve Türkiye savaşının fitili ateşlendi.



Özellikle 1994-1995 yııllarında Çelik Harekâtı ile Türkiye Irak'ın kuzeyinde Amerikancı terör örgütlerine karşı büyük bir başarıya imza attı.



Amerika'nın harekata karşı cevabı 1997'de 28 Şubat ile oldu. 2002 yılında bir hamle daha geldi. Adına "bin yıllık meydan okuma" denildi. "Millennium Challenge" tatbikatı düzenlendi.



Tabikattan 1 yıl sonra Amerika Irak'ı yeniden işgal etmeye girişti. 60 bin askerini Türkiye'ye konuşlandırmak istedi. 1 Mart Irak tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildi. İkili ilişkiler çıkmaza girdi.



Tarihler 4 Temmuz 2003'ü gösterirken Washington'un yanıtı geldi. Tamda Amerika'nın milli bağımsızlık gününde... Türk milleti ve Türk ordusu aşağılanmak istendi. Irak'ta 11 subayımızın başına Amerikan çuvalı geçirildi.



16 yıl önce bugün Amerika, Albay Mayville komutasından Türk Özel Kuvvetleri'nin karargahına baskın yaptı. 11 Türk subayı esir alındı, Süleymaniye'den Bağdat'a götürüldü. Askerimiz 60 saat boyunca sorgulandı.



Amerika'nın küstah davranışı Türk Milleti'nde büyük infial yarattı. Ankara sessiz kalınca tepkiler arttı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Amerika'ya nota verilsin taleplerini "müzik notası mı vereceğiz?" diye yanıtladı.



Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün saldırıyla ilgili yaptığı açıklama hâlâ hafızalarda.

"Ben ABD'lilerin çuval olayının bizi bu kadar rencide edeceğini bildiklerini de zannetmiyorum. Çünkü onlar için bu çok normal. Göz bağlamak yerine, tamamen pratik bir çözüm. Bu çuval da değil, görmesini engelleyecek bir poşet."



Çuvalın intikamını ise Türkiye Gençlik Birliği üyeleri aldı. Bodrum'a inen Jesus Salazar isimli bir Amerikan askerini başına çuval geçirildi.



Eylemin ardından Amerikan askerleri Türkiye topraklarında rahat edemedi. İskenderun'da Patriot füzelerini Türkiye'ye getiren ABD askerlerine, Amerika'nın Ortadoğu'daki kalbi İncirlik'te, İstanbul Eminönü'nde çuval geçirildi.

‘'Türkler bu olayı bir kuşak geçmeden unutmaz'' diyen Pentagon sözcüsü Albay Steve Warren, TGB'lileri eşkıya olarak tanımladı.



Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir Türkiye ve Amerika arasındaki savaş sürüyor. 2015 yılından bugüne PKK, yurtiçinde ve yurt dışında son yılların en büyük darbesi ile karşı karşıya. Türk ordusu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve en son Kuzey Irak'ta Pençe Harekâtı ile PKK'nın inlerini tek tek imha ediyor.



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