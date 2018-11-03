D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın dolar ambargosuna karşı bölge ülkeleriyle ticarette milli para kullanacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, D-8 konseyinde yer alan ülkelerle takas odası kurulmasına ilişkin de teklifte bulundu.

Bölge ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerde takasa dikkat çekti. Bölgesel işbirliğine vurgu yaptı.



18'inci D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.



Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar da katıldı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın dolar ambargosuna karşı bölge ülkelerinin milli para üzerinden dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.



D-8 bünyesindeki ülkelere takas odası kurmayı teklif eden Çavuşoğlu, konseyin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.



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