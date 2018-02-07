Hakkari Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığı, çevresindeki 7 üs bölgesi ile sınırda güvenliğini sağlıyor. Tabur, güvenlik için en gelişmiş teknolojik imkanlardan faydalanıyor. Sınırda görev yapan Mehmetçik, Afrin'deki silah arkadaşlarına selam göndermeyi de ihmal etmedi

Irak sınırındaki Hakkari Dağlıca'da eller tetikte gece, gündüz vatan nöbeti tutuluyor.



Sarp kayalıklar ve derin vadilerden oluşan Dağlıca bölgesi artık daha güvenli. Teröre geçit vermeyen 6. Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinde dağlar adeta törpülenip, yollar yapıldı, yükseklikleri 2 bin 600 rakımı bulan üs bölgeleri kuruldu. Bu noktoların hepsi son teknoloji ile donatıldı.



ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, Mehmetçik'e her türlü konforu sağlıyor.



Taburda kullanılan son teknoloji silahlar, teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Terörist sızmalarını sensörlü teller engelliyor. Saldırıyı ise ilk etapta yüksekliği 4 metreyi bulan çelik bariyer karşılıyor. Ardından her türlü roketli saldırıyı önleyecek olan özel beton sistemi, aynı sistem ile ikinci beton bariyer ve son olarak da zırhlı konteyner karşılıyor.



Şikeftegeliği üs bölgesinde bulunan Hudut Kartalları, 24 saat gözetleme yapıyor. En ufak hareketlilik değerlendiriliyor.



Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikler, Afrin’de kahramanca savaşan silah arkadaşlarını da unutmadı. Obüs mermisine "Dağlıca’dan Zeytin Dalı Kahramanlarına Sevgilerle" yazılıp, teröristlerin geçiş güzergahına ateşlendi.



ulusal.com.tr