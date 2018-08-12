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Daima Türklerin yanında olacağız!

İran, Amerikan yaptırımlarına karşı Türkiye'nin yanından yer almaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez" dedi.

Daima Türklerin yanında olacağız!

Papaz Brunson üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışan Amerika'ya karşı İran'dan sert mesajlar geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Amerika'nın yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Amerika'nın yaptırım politikalarına tepki gösteren Kasımi, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. 
 
İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Amerika'ya karşı direnişin önemini vurgulayan Kasimi, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine değindi.

Türkiye ve İran'ın uzun yıllara dayanan dostluğu olduğunu ifade eden Kasımi "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #destek #ambargo #türkiye #iran
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