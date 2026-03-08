Dakikalarca “Özür dileyeceksin” diye bağırdı: Yeni düzenleme ile 542 bin lira ceza yediler!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması ağır cezalarla sonuçlandı. İki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken araçlardan birinde bulunan yolcu da kavgaya dahil oldu. Olayın ardından 3 kişiye toplam 542 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlardan birinde bulunan bir yolcu da olaya dahil oldu. Kamyonet sürücüsünün elindeki bıçakla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve dakikalarca “Özür dileyeceksin” diye bağırdığı anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavgayı kaydeden bir kişinin “Bıçak mı çekti o” dediği duyulurken, kamyonetten inen sürücünün elindeki bıçakla otomobil sürücüsüne bağırdığı anlar da yer aldı. Tartışmanın ardından kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişinin araçlarına geri döndüğü görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Sanal devriye çalışmaları kapsamında olayın Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücüleri C.C. ve Ş.Ö ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan A.E. tespit edildi.

3 KİŞİYE 542 BİN LİRA CEZA

Sürücüler C.C. ve Ş.Ö hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun “Saygısızca araç kullanmak” ve “Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek” maddelerinden işlem yapıldı. Bu ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 542 bin lira idari para cezası kesildi.

İki araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücüler C.C. ve Ş.Ö ile araçta yolcu olarak bulunan A.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.