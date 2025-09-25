Daltonlar çetesi sağ kolu Belçika’da silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Belçika’nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya’da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü üyesi Furkan Yavuz silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da infaz edilen “Daltonlar” çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu bildirildi.

Daltonlar çetesi sağ kolu Belçika’da silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Belçika basını, Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü “Casperlar” tarafından vurulduğunu duyurdu. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞLARDI

“Daltonlar” çetesinin yöneticileri Koçer ve Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Torrevieja’da Caner Koçer infaz edilmişti. Bu saldırının, rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

çete hesaplaşma
