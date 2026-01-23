'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı soruşturma kapsamında, “Daltonlar” ve “Casperlar” isimli organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yabancı hatlar üzerinden iş insanlarını arayarak, iş yerlerini ve ailelerini kurşunlama tehdidiyle haraç talep ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçelerinde toplam 6 iş yeri sahibinin mağdur olduğu belirlendi.

Muğla merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

3 adet tabanca,

2 adet yivsiz av tüfeği,

283 adet tabanca fişeği,

3 adet AK-47 fişeği,

16 adet bıçak ve muşta,

çok sayıda dijital materyal ile

200 bin TL bedelli senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden R.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ. ve U.D. isimli 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.