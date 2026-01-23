'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini “Daltonlar” ve “Casperlar” olarak tanıtan organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı soruşturma kapsamında, “Daltonlar” ve “Casperlar” isimli organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Resim : 1

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yabancı hatlar üzerinden iş insanlarını arayarak, iş yerlerini ve ailelerini kurşunlama tehdidiyle haraç talep ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçelerinde toplam 6 iş yeri sahibinin mağdur olduğu belirlendi.

Muğla merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Resim : 2

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

3 adet tabanca,
2 adet yivsiz av tüfeği,
283 adet tabanca fişeği,
3 adet AK-47 fişeği,
16 adet bıçak ve muşta,
çok sayıda dijital materyal ile
200 bin TL bedelli senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden R.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ. ve U.D. isimli 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB'den kreş açıklaması: Kamera kayıtlarında bulgu yok, personel tedbiren uzaklaştırıldıİBB'den kreş açıklaması: Kamera kayıtlarında bulgu yok, personel tedbiren uzaklaştırıldıGündem
Bahçeli'den Ahmet Özer tepkisi: Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıtBahçeli'den Ahmet Özer tepkisi: Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıtGündem
Daltonlar Casperler
Günün Manşetleri
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
TÜBİTAK bursları arttırıldı, işte yeni burs ücretleri
Kocaeli merkezli 28 ilde dev operasyon
Papel Elektronik Para'ya operasyon
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi gün boyu sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi gün boyu sürecek: Kesinti listesi açıklandı
AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor?
Meteoroloji’den uyarı: Kar yağışı 18 ili etkisi altına alacak! Meteoroloji’den uyarı: Kar yağışı 18 ili etkisi altına alacak!
BİM'e bugün gelen o ürün yok satıyor: Katalogda neler var? BİM'e bugün gelen o ürün yok satıyor: Katalogda neler var?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?