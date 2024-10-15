'Daltonlar’a eş zamanlı operasyon: 6 Tutuklama

Şüphelilerden birinin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 28 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Kentte iş yapan bir iş insanını arayarak yüksek kazanç elde ettiği gerekçesiyle tehdit eden, 10 milyon TL haraç talep eden ve tehdit mesajları atan örgüt üyeleri, iş insanının iki aracını ve işyerini kurşunladı. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suçluların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, çeşitli çaplarda 200 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden birinin daha önce "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından mahkûmiyet aldığı ve 10 yıl 5 ay 28 günlük hapis cezasının kesinleştiği belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.