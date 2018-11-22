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Danimarka'dan Suudi Arabistan kararı

Danimarka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeni ile Suudi Arabistan'a silah satışını askıya aldığını duyurdu.

Danimarka'dan Suudi Arabistan kararı

Danimarka, Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışını askıya aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'deki iç savaşın yol açtığı insani kriz ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Yemen'deki insani kriz ve Kaşıkçı cinayetinde açıkça olumsuz rol oynuyor. Avrupa'dan, bu ülkeye açık bir uyarı sinyali gönderme zamanı geldi." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de Avrupa Birliği ülkelerinin, Suudi Arabistan'a silah satışını ülkesi gibi dondurma kararı almasını umduğunu vurgulayarak Almanya'yı örnek gösterdi.

Bakan Samuelsen, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tavrını eleştirerek ABD'nin Avrupa'nın tersi yönde hareket ettiğini ve Suudi Arabistan'a milyarlarca dolar silah satmaya devam ettiğini anımsattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #danimarka
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