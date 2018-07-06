Danıştay cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Buna göre, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldüren ile 4 üyeyi yaralayan katil Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıl ceza istendi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında ise 52'şer yıl hapis cezası talep edildi.

12 yıldır süren cinayet davasında sona geliniyor.Danıştay suikastı davasının yeni duruşması 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ankara Adliyesi'nde görüldü. Savcı sanıklar için istediği cezayı açıkladı."Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü" suçlarından cinayet dosyası İstanbul'daki Ergenekon davasıyla birleştirilmişti. Ankara yargılama ise "adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yapıldı.Dava savcısı Fatih Karataş da "Adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçları kapsamında esas hakkındaki görüşünü açıkladı.Buna göre, sanık Alparslan Arslan'ın Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi. Bunun yanı sıra Arslan'ın dört kişiyi öldürmeye teşebbüsten de toplam 80 yıla kadar hapsi talep edildi.Davada yargılanan diğer sanıklar için istenen cezalar ise şöyle;"Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 20'şer yıl, "dört kişinin öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan ise 32'şer yıl olmak üzere toplam 52'şer yıl hapis cezası verilmesi istendi. Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar Yıldırım, Timuroğlu ve Sağır'ın kaçmaması için son celseye kadar ev hapsinde tutulması kararlaştırıldı."Mahkeme heyeti sanık ve müştekilerden son sözlerini almak için davayı 31 Ağustos'a erteledi. 31 Ağustos Cuma günü davadan karar çıkması bekleniyor.Duruşmayı yakından izleyen Avukatlar Nusret Senem ve Zeynep Küçük, cinayetin örgüt suçu yönünden Ergenekon kumpas davasıyla birleştirilmesi kararına tepki gösterdi.İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kendisine gelen cinayet dosyası ile Ergenekon kumpasının yeni duruşmasını 7 Eylül'de yapacak. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Senem, 7 Eylül'deki duruşmada cinayet dosyasının yeniden Ergenekon'dan ayrılması gerektiğini söyledi.