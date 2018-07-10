FETÖ, Ergenekon kumpasına ek dava yaratmak için yaklaşık bin kişi hakkında yasa dışı dinleme soruşturması yaptı. İşte bu soruşturma, Danıştay cinayetindeki FETÖ parmağını gözler önüne serdi. FETÖcülerin Danıştay cinayeti öncesi ve sonrasında katil Alparslan Arslan'a yakın isimleri dinlediği belirlendi.

FETÖ, Danıştay cinayetini başından sonuna kadar dinledi ve izledi, cinayete yol verildi.



Ergenekon kumpasına dayanak yaratmak için işlenen Danıştay cinayetindeki FETÖ parmağı bir kez daha kanıtlandı.



FETÖ'nün cinayetteki rolünü kanıtlayan da Ergenekon kumpasıyla eş zaman başlattığı yasa dinleme soruşturması oldu. Kısa bir süre önce savcılığın takipsizlik kararı verdiği soruşturmada yaklaşık bin kişi FETÖ tarafından dinlendi.



Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de olduğu dinleme listesinde Danıştay cinayetini işleyen Alparslan Aslan, Arslan'ın babası İdris Arslan ve Arslan'la bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ayhan Parlak da yer alıyor. Listede Arslan'a yakın başka isimler de var.



FETÖ ayrıca Ergenekon davasında kamu tanığı olan isimleri de yine yasa dışı olarak dinledi.



Soruşturmayı Ulusal Kanal'a değerlendiren avukat Zeynep Küçük, FETÖ'nün Danıştay cinayetinin tam göbeğinde olduğunu söyledi.



Yasa dışı dinleme soruşturmasında geç gelen takipsizlik kararını eleştiren Küçük, FETÖ'nün geçmişte yaptığı başka yasa dışı dinleme soruşturmalarının ortaya çıkabileceğini belirtti.



HABER: DENİZ ADALI

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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