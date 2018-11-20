Devlet Nişanı'ndan 2013 yılındaki kararla kaldırılan Atatürk silüeti, Danıştay 10. Daire kararıyla eski yerine dönüyor. Daire, Atatürk kabartmasını kaldıran düzenlemeyi iptal etti. Kararda, Atatürk'ün "ölümsüz önder" olduğu vurgulandı.

"Ölümsüz Önder" Atatürk, Danıştay kararıyla madalyalara geri dönüyor.



Danıştay'dan Andımız'ın tekrar okutulması kararının ardından bir karar daha geldi. Danıştay, 2013 yılından Devlet Nişanı'ndan çıkarılan Atatürk silüetinin geri konulması gerektiğine hükmetti.



6 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Nişanı'ndan, “Kompozisyon yüzü kabartma olup diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir” ifadeleri çıkarılmıştı. Yeni kompozisyonda ön yüzde bulunan Atatürk silüetine de yer verilmemişti.



Sözcü'de yer alan habere göre, Dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk bu karara itiraz etti. Dava, 27 Nisan 2016 tarihinde Koncuk'un lehine sonuçlandı. Başbakanlık temyiz etti, 10 Ekim 2018'de Danıştay Dava Daireler Kurulu kararı onadı.



"Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında Atatürk kabartmasına yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmının iptaline oy çokluğuyla karar verildi."



Dava konusu değişikliğin, "Devlet Nişanı'nda kabartmaya yer verilmemesine" ilişkin kısmı için 10. Daire kararında, Atatürk'ün "ölümsüz önder" olduğu vurgulandı.



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