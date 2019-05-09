Türk Harb-İş'in Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesinin durdurulması için Danıştay'a yaptığı başvuru reddedildi. Oy çokluğuyla verilen karara bir üye karşı çıktı. Ret kararını değerlendiren Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal "İptal davası devam ediyor henüz kaybedilmiş bir şey yok" açıklaması yaptı.

Danıştay 13’üncü Dairesi, Türk Harb İş Sendikası’nın Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı açtığı davada yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti.



Başkan ve üç üyenin ret kararına, üyelerden Doçent Doktor Gürsel Özkan karşı çıktı.



Özkan gerekçe olarak, özelleştirmeye Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun karar verebileceğini, yetki yönünden Cumhurbaşkanlığının özelleştirmeye karar veremeyeceğini belirtti.



Ret kararının yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmadığını vurgulayan Özkan, sendikanın yürütmeyi durdurma talebinin kabul edilmesini istedi.



Ulusal Kanal'a kararı değerlendiren Türk Harb İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, "İptal davası devam ediyor, henüz kaybedilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Hükümetin Tank Palet Fabrikası’nı özelleştirme kararının ardından Türk İş’e bağlı Türk Harb İş Sendikası, Cumhurbaşkanlığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na dava açmıştı.



Danıştay’a açılan davada 20 Aralık 2018’de yayımlanan Resmi Gazete’deki özelleştirme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.



Kararın iptali için gerekçelerini sıralayan sendika, fabrikanın savunma sanayi alanında Türkiye’deki tek kurum olduğunu belirtti. Sendika bu yüzden fabrikanın özel sektöre devretmenin milli güvenlik açısından risk oluşturabileceğini bildirmişti.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise savunmasında özelleştirme kararının mevzuata uygun olduğunu savunmuştu.



Fabrikanın özelleştirmesine karşı çıkanlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Burada yapılan iş, özelleştirme değildir" iddiasında bulunmuştu.





HABER: TANSEV KARA

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