Danıştay 2. Dairesi, TSK'da "türban serbestisi" getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Danıştay savcısı, dava konusu düzenlemenin laikliğe aykırı olduğunu ve iptali gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Danıştay, "TSK'da türban serbestisi"yle ilgili kararını açıkladı.



Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini 1'e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti.



Daire, iptal istemine ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde verecek.



Danıştay savcısı, TSK'da türban serbestliği için "Anayasanın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesi varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez" diye mütalaa vermişti.



ulusal.com.tr