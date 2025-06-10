Danıştay hakiminden intihar girişimi: Yoğun bakıma alındı!

Yüksek yargının en önemli organlarından biri olan Danıştay’da görev yapan Tetkik Hakimi A.H., bayram tatili dolayısıyla gittiği Mardin'de intihar girişiminde bulundu. Başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan A.H., hemen hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Gazetesi'ne göre, Adalet Bakanlığı'ndan, silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Danıştay Tetkik Hakimi A.H. ile ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."