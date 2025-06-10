Danıştay hakiminin vurulduğu sanılmıştı: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Silahlı saldırıya uğradığı iddiasıyla kamuoyuna yansıyan Danıştay Tetkik Hakimi A.H. hakkındaki gelişmeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Adalet Bakanlığı, olayın bir intihar girişimi olduğunu ve hâkimin hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, yanlış haberler konusunda kamuoyunu uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Danıştay hakiminin vurulduğu sanılmıştı: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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Türkiye Gazetesi'ne göre, Adalet Bakanlığı'ndan, silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Danıştay Tetkik Hakimi A.H. ile ilgili açıklama geldi. A.H.'nin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."

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